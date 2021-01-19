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إليكم حال الطرقات لصباح اليوم

19 - يناير - 2021
ثلوج

ثلوج

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أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية حاليا كالآتي:

عيناتا – الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.

كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.

جرد مربين – الهرمل مقطوعة.

العاقورة – حدث بعلبك مقطوعة.

معاصر الشوف – كفريا سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات.

طريق ترشيش – زحلة سالكة حاليا.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غائما اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ودرجات حرارة صباحية متدنية.
كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار صباحا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 85 كم/س إجمالا و 100كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق خصوصا شمال البلاد.
تخف سرعة الرياح تدريجيا بدءا من بعد الظهر لتبقى ناشطة حيث تصل سرعتها 40 كم/س إجمالا و 50 كم/س شمال البلاد، ويبقى التحذير من اشتداد سرعتها التي قد تؤدي الى تطاير اللوحات الإعلانية، وتتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.

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