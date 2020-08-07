إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم وغداً، وستؤدي رياح جنوبية غربية رطبة الى تشكل ضباب خفيف على الجبال وخاصة القريبة من السواحل. وتنخفض الحرارة قليلاً يومي الأحد والاثنين مع تقلبات جوية ضعيفة تؤدي الى احتمال رذاذ محلي… في التفاصيل:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٨ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب فيما الاجواء مشمسة في الداخل

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

السبت: صيفي اعتيادي والحرارة المتوقعة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣٢ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٦ درجة اما على ال ١٠٠٠متر تتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئية مع تشكل الضباب.

الأحد: انخفاض محدود بدرجات الحرارة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٤ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي.