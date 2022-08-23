الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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إليكم حصيلة التدابير الأمنية في المناطق اللبنانية خلال شهر تموز

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز المنصرم هي: توقيف 469 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 67 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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