إليكم حصيلة التدابير الأمنية للجيش خلال تشرين الأول

كتبت قيادة الجيش عبر صفحتها على “تويتر”:

“حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الأول هي: توقيف 590 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

شملت المضبوطات 164 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال.

وسلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.