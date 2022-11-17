الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم حصيلة التدابير الأمنية للجيش خلال تشرين الأول

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

كتبت قيادة الجيش عبر صفحتها على “تويتر”:

“حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الأول هي: توقيف 590 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

شملت المضبوطات 164 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال.

وسلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جبران باسيل
    باسيل: لم أترشّح لرئاسة الجمهورية لتسهيل الأمور والأولوية لبناء الدولة
    الدولار
    دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ40 ألف ليرة... إليكم التفاصيل
    نعمة افرام
    نعمة افرام: في وضعنا الحالي لا حل إلا بالتوافق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انفجار في تركيا
    بالفيديو: انفجار في منطقة حي الفاتح في مدينة اسطنبول
    آثار انفجار شارع تقسيم في إسطنبول
    كان يحاول الهرب الى بلغاريا.. اعتقال العقل المدبر لتفجير شارع تقسيم
    ميريام فارس
    فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم