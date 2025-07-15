إليكم حصيلة الغارات الإسرائيليّة على البقاع

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأن الطيران الحربي المعادي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلاً من بينهم 7 سوريين، و8 جرحى.

هذا وأفاد مصدر أمني لرويترز بأن من بين القتلى خمسة مقاتلين من حزب الله. وأضاف خضر أن سبعة من القتلى من السوريين الذين يعملون في كثير من الأحيان في الحقول الزراعية بمنطقة سهل البقاع.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي قال الوزير إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه بدأ قصف أهداف تابعة لقوة الرضوان في منطقة البقاع بلبنان.

هذا وأعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “الجيش الإسرائيلي بدأ بشن غارات تستهدف أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع”، مضيفاً “في اطار الضربات تم استهداف معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها حزب الله”.

ولفت الى أنه “يشكل تخزين وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا مستقبليًا لدولة إسرائيل، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة لإزالة اي تهديد على اسرائيل وسيمنع المحاولات لاعادة اعمار حزب الله”.