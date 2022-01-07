إليكم حصيلة محاضر ضبط مخالفي الإجراءات الوقائية منذ 17 كانون الأول 2021

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أن عدد المحاضر المنظمة، في إطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، التي تتخذها منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ 1294.

ولفتت في بيان، إلى أن ​القوى الامنية سطّرت 915 محضرًا، بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، و166 محضرًا بحق ​مؤسسات​، بالاضافة إلى 54 مؤسسة خُتمت بالشمع الأحمر.

وكانت قد أفادت قوى الأمن الداخلي، في بلاغ في 16 كانون الأوّل 2021، بأنّ “بناءً على الكتاب الصادر عن المديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء، وقرار وزير الداخليّة والبلديّات رقم 1415 تاريخ 16/12/2021، وتطبيقًا للتّوصيات الصّادرة عن لجنة متابعة التّدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس “كورونا”، التّي قضت بما يلي:

-يُمنع إقامة التجمّعات والحفلات بقدرة استيعابيّة تفوق نسبة الـ50% من سعة المكان أو القاعة المخصّصة. وفي الحالة الّتي سيتجاوز فيها عدد الحضور 100 شخص، يتوجّب الاستحصال على ترخيص مسبق عبر البريد الإلكتروني: “[email protected]”.

-تُلزم جميع المؤسّسات السياحيّة والمطاعم والفنادق، عدم استقبال الروّاد غير الحاصلين على شهادة تلقّي جرعة لقاح واحدة على الأقلّ، أو نتيجة سلبيّة لفحص الـ”PCR” لا تتعدّى مهلتها 48 ساعة من تاريخ صدورها.

-سيتمّ فرض قيود على حركة التجوّل على جميع الأراضي اللبنانيّة اعتبارًا من السّاعة 19:00 من تاريخ 17/12/2021، ولغاية السّاعة 6:00 من تاريخ 09/01/2022 ضمنًا. ويُستثنى الأشخاص الذّين تلقّوا جرعة واحدة من اللّقاحات على الأقل، أو الّذين أتت نتيجة فحصهم المخبريّ سلبيّة في خلال مهلة 48 ساعة، وأيضًا من هم دون الثانية عشرة من عمرهم”.

وأشارت إلى أنّ “قوى الأمن الداخلي ستقوم بتطبيق جميع البنود المُدرجة أعلاه، وتُهيب بالمواطنين الالتزام التّام بمضمون هذا القرار، وعدم مخالفته حفاظًا على السّلامة العامّة، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين. وتطلب إليهم عدم التّردّد بالإبلاغ عن أيّ مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتّصال على الرّقم 112 في الحالات الطّارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها