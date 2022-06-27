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إليكم رأي الكتل النيابية بتشكيل الحكومة والمشاركة فيها!

منذ 5 دقائق
الحكومة - لبنان

الحكومة - لبنان

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أما وقد كُلّف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، فإن الأنظار باتت كلها متجهة نحو التأليف، والذي بحسب الدستور اللبناني، يتم بالتوافق والتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، استناداً الى الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور، التي أعطت رئيس الجمهورية صلاحية أن يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة”.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعرب في حديث صحافي منذ أيام، عن تأييده “حكومة سياسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً إذا كانت ستواجه استحقاقات وصعوبات. لم يعد في الإمكان القبول بأفرقاء يسمّون وزراء سياسيين، ونحن نسمّي وزراء تكنوقراط. إما كلها من تكنوقراط وليس على غرار الحكومة الحالية بعض وزرائها مقنعون، أو حكومة سياسية”، مبيّنًا أنّ “قوة الحكومة في توازنها. عندما تكون حكومة سياسية متوازنة، ماذا يمنع أن تكون حكومة وحدة وطنية؟”. لكن ما هو رأي الكتل النيابية في تشكيل الحكومة، من يشارك ومن يرفض؟

    المصدر :
  • المركزية

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