إليكم سعر ربطة الخبز الجديد

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة، في قرار حمل الرقم 19/ح.ش/2022 سعر ووزن ربطة الخبز كالآتي:

– ربطة الخبز الصغيرة وزن 360 غراما ب 6000 ليرة.

– ربطة الخبز الوسط وزن 825 غراما ب 10000 ليرة.

– ربطة الخبز الكبيرة وزن 1125 غراما ب 13000 ليرة.

وأشار القرار الى ان “ما حتم التسعيرة الجديدة هو الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز، الى جانب ارتفاع سعر القمح والسكر والزيت في الاسواق العالمية، وهي من المواد المستعملة في صناعة الخبز، بالاضافة الى ما شهده سعر صرف الدولار من تقلبات في السوق الموازية”.