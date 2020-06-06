إليكم سعر صرف الدولار اليوم.. توجيهات جديدة لتنظيم عمل الصرافين

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أصدرت نقابة الصرافين، تعميما حمل الرقم 3 تضمن سلسلة إجراءات وتوجيهات لجهة تنظيم عمل الصرافين، جاء فيه، “عطفا على التعميم الرقم 2 الصادر بتاريخ 2/6/2020 بموضوع تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، يطلب من شركات ومؤسسات الصرافة الالتزام بما يلي:

أولا: بهدف ترشيد بيع الدولار مقابل الليرة بما يمنع المضاربة، يطلب ما يلي من الشركات:

– مستندات الشركة القانونية وصورة هوية المفوض بالتوقيع.

– مستند الفاتورة الأولية PRO FORMA من الشركة الموردة.

– مستند تحويل مالي من المصرف إلى الشركة الموردة.

من الأفراد:

– صورة بطاقة الهوية الشخصية، مع رقم هاتفه الشخصي.

– ذكر الغرض من الشراء على فاتورة الصرف وإرفاق المستند الثبوتي إن وجد.

– توقيع الزبون على إشعار البيع.

– إعلان التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة بشكل ظاهر إلى العيان.

– إضافة العبارة التالية على إشعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: (التزاما بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 30/5/2020)

إلى ذلك أعلنت نقابة الصرافين أيضا، في بيان، وجهته الى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت 6/6/2020 والاحد 7/6/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حدا أدنى، والبيع بسعر 3940 حدا أقصى، التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 3/5/2020.