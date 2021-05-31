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إليكم سعر صرف دولار السوق السوداء لصباح اليوم

31 - مايو - 2021
الدولار

الدولار

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يتم تداول الدولار في السوق السوداء اللبنانية بسعر صرف يتراوح بين 12775 و12825 ليرة لبنانية لكل دولار. ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية واجتماعية ومالية غير مسبوقة في عصره الحديث، إذ فقدت الليرة أكثر من 80% من قدرتها الشرائية ما أهلك المواطن وجعل أكثر من 60% من اللبنانيين تحت خط الفقر ما يهدد لقمة عيشه اليومية.

وأعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ”منصة صيرفة” التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

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