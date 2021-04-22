إليكم طقس الأيام المقبلة

يشهد لبنان استقراراً جوياً وتؤثر كتل هوائية معتدلة وطقس ربيعي اعتيادي اليوم ولغاية يوم غد الجمعة حيث تنخفض الحرارة قليلاً قبل أن تعود وترتفع يومي السبت والاحد ليصبح الطقس دافئ مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٣ بقاعا بين ٩ و٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و١٨و درجة

٢- الجو: غائم جزئيا مع ضباب على الحبال

٣- الرياح غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي قليل السحب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و٢٣ درجة فيما الرياح غربية ضعيفة.

السبت: طقس ربيعي دافئ قليل السحب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٨ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة.

الأحد: طقس ربيعي دافئ قليل السحب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٩ و٢٧ درجة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة.