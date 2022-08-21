إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من العصر يؤدي الى سوء في الرؤية على الطرق الجبلية، كما يتساقط الرذاذ على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية مع رياح ناشطة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها على الساحل يسيطر على لبنان خلال الأيام القادمة. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة). تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية.

الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية والشمالية، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات مما يؤدي الى سوء في الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية مع رياح ناشطة.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من العصر يؤدي الى سوء في الرؤية على الطرقات الجبلية، كما يتساقط الرذاذ على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية مع رياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها ويتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من العصر مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات.