إليكم طقس “الويك اند”

يتأثر لبنان بطقس مستقر يستمر لأيام عدّة، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وترتفع يوم غد الأحد فوق معدلاتها الموسمية.
وسيشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة ليل الاحد – الاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم السبت:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة بقاعا بين ٤ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة
– الجو : قليل السحب
– الرياح : شمالي غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪
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– الضغط الجوي ١٠١٨ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
طقس الأيام المقبلة
الاحد: طقس مستقر غائم جزئيا مع تشكل الضباب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٥ درجات وبقاعا بين ٦ و ١٧ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س مع احتمال خفيف لا امطار محلية منتصف ليل الاحد – الاثنين مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر عند توفر الهطول.
الاثنين: طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع تشكل الضباب فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٣ درجات، الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س احتمال خفيف لا امطار محلية فجراً مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر عند توفر الهطول