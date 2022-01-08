السبت 5 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 8 يناير 2022 |
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إليكم طقس “الويك اند”

منذ 3 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يتأثر لبنان بطقس مستقر يستمر لأيام عدّة، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وترتفع يوم غد الأحد فوق معدلاتها الموسمية.

وسيشهد لبنان تقلبات جوية ضعيفة ليل الاحد – الاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درجة بقاعا بين ٤ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٣ درجة

– الجو : قليل السحب

– الرياح : شمالي غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪؜
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– الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

طقس الأيام المقبلة

الاحد: طقس مستقر غائم جزئيا مع تشكل الضباب فيما الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٥ درجات وبقاعا بين ٦ و ١٧ درجات، الرياح جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س مع احتمال خفيف لا امطار محلية منتصف ليل الاحد – الاثنين مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر عند توفر الهطول.

الاثنين: طقس مستقر نسبيا غائم جزئيا مع تشكل الضباب فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٣ درجات، الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س احتمال خفيف لا امطار محلية فجراً مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر عند توفر الهطول

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