إليكم طقس نهاية الأسبوع

ينكفئ ظهر اليوم المنخفض الجوي ويتحول الطقس الى متقلب لغاية ليل الاحد مع احتمال أمطار محلية، فيما سيؤثر بشكل ضعيف على لبنان منخفض جوي آخر متمركز فوق البحر الاسود، ويؤدي الى طقس غير مستقر وبعض الامطار المحلية ورياح قوية، على أن يعود الاستقرار التام في الأحوال الجوية الاربعاء المقبل.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: 10 و17 ساحلا وبين 3 و12 بقاعاً وبين 4 و10 على الـ1000

– الجوّ: غير مستقر، بارد غائم وممطر احيانا مع ثلوج على الـ1500متر

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين 20 و40 /س

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 70 و95 ??

– الضغط الجوي السطحي: 1013 hpa

– الانقشاع: متوسط يسوء جبلا بسبب الضباب

– حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 20 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

-الاحد: متقلب دون امطار قبل الظهر لتعود خلال فترة بعد الظهر بشكل محلي انما شرق البلاد وعلى الجبال مع زخات ثلجية على 1900متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: 10 و18 ساحلا وبين 4 و14 بقاعاً وبين 6 و12 على الـ1000، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة

شمالاً وسرعتها بين 20 و40 كم/س.

-الاثنين: غائم مع احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية وتتساقط ثلوج خفيفة على الـ1600متر، والحرارة تتراوح على الشكل التالي: 10 و18 ساحلا وبين 3 و12 بقاعاً وبين 4 و10 على الـ1000، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة خاصة شمالاً وسرعتها بين 20 و50 كم/س.