إليكم عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 371، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 16.
وفي هذا المجال، أكد وزير البيئة ناصر ياسين في وقت سابق أن دور وزارة البيئة ليس مباشراً بما يخصّ الكوليرا، لأن وزارة الطاقة والمياه هي الوصيّة على مؤسسات المياه في لبنان، ولديها ووزارة الصحة مختبراتهما الخاصة.
وقال الوزير ياسين في حديث سابق له إن “دورنا أبعد من التعاطي فقط بمسألة الكوليرا، وهو الإضاءة على مصادر تلوّث المياه وطريقة رفع التلوث، لذلك نقوم بالمشاركة بحماية الأحواض المائية من التلوث، ونطلب من وزارة الطاقة ومؤسسات المياه المسؤولة القيام بدورها عن الصرف الصحي، والتحرّك”.
ولفت الى أن “مؤسسات المياه تعثّرت بعد الأزمة المالية ولم تستطع إدارة الكثير من منشآت الصرف الصحي المسؤولة عنها، علماً أنها المسؤولة عن ضخّ المياه وضمان سلامتها”. وأكد أن “أخطر مصدرٍ للتلوّث في لبنان، هو الصرف الصحي الذي يصبّ في الأنهار والأودية، والمشكلة أن البلديات تساهم بذلك”، موضحاً أن “الحل يكون بالذهاب للإستثمار في منشآتٍ للصرف الصحي في كلّ لبنان”.