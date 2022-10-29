إليكم عداد الإصابات بالكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 3 اصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، رفع العدد ‏التراكمي للحالات المثبتة الى 371، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 16.‏

وفي هذا المجال، أكد وزير البيئة ناصر ياسين في وقت سابق أن دور وزارة البيئة ليس مباشراً بما يخصّ الكوليرا، لأن وزارة الطاقة ‏والمياه هي الوصيّة على مؤسسات المياه في لبنان، ولديها ووزارة الصحة مختبراتهما الخاصة. ‏

وقال الوزير ياسين في حديث سابق له إن “دورنا أبعد من التعاطي فقط بمسألة الكوليرا، وهو الإضاءة على مصادر تلوّث المياه ‏وطريقة رفع التلوث، لذلك نقوم بالمشاركة بحماية الأحواض المائية من التلوث، ونطلب من وزارة الطاقة ومؤسسات المياه المسؤولة ‏القيام بدورها عن الصرف الصحي، والتحرّك”.‏

ولفت الى أن “مؤسسات المياه تعثّرت بعد الأزمة المالية ولم تستطع إدارة الكثير من منشآت الصرف الصحي المسؤولة عنها، علماً أنها ‏المسؤولة عن ضخّ المياه وضمان سلامتها”. وأكد أن “أخطر مصدرٍ للتلوّث في لبنان، هو الصرف الصحي الذي يصبّ في الأنهار ‏والأودية، والمشكلة أن البلديات تساهم بذلك”، موضحاً أن “الحل يكون بالذهاب للإستثمار في منشآتٍ للصرف الصحي في كلّ لبنان”.‏