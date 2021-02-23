إليكم عدد الإصابات في السجون اللبنانية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات وسجن نساء بعبدا إلى /798/ حالة من أصل العدد الإجمالي /916/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /3291/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء، وحالتان أدخلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

2- /61/ حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.

3- في سجن نساء زحلة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /4/ حالات إيجابية.

4- حالتان إيجابيتان في نظارة فصيلة المنية.

5- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود /25/ حالة إيجابية في سجن النساء المركزي.

6- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، لا توجد أي حالة إيجابية.

تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.