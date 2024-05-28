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إليكم قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون في التمديد للبلديات

منذ 45 ثانية
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

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قرر المجلس الدستوري في جلسة عقدها صباح اليوم في مقره في الحدت ، الذي التأم في مقره اليوم ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول الطعون الثلاثة في التمديد للبلديات شكلا ورد المراجعات أساسا وتحصين القانون المطعون فيه بتفسيره بأنه خلال فترة التمديد و عند زوال الظرف الاستثنائي يسن المجلس النيابي قانونا جديدا يحدد فيه موعد الانتخابات. على ان يبلغ هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد خالف القرار القضاة ميشال طرزي والياس مشرقاني والبرت سرحان.

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