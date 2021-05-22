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إليكم قيمة التحويلات المالية التي دخلت لبنان عام 2020

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 12:49 مساءً
الدولار

الدولار

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ذكر موقع “thehindu“ ان بيانات البنك الدولي الجديدة كشفت أنّ لبنان جاء في المركز الثالث عربياً من حيث الدول التي تلقت تحويلات مالية من الخارج في العام 2020.

ووفقاً للأرقام، فإن لبنان تلقى تحويلات مالية بقيمة 6.2 مليار دولار، وذلك في خضم الأزمة المالية التي يعيشها.

وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الاولى عربياً من حيث التحويلات المالية إليها من الخارج، وذلك برصيد 29.6 مليار دولار، وقد جاءت بعدها دولة المغرب التي تلقت تحويلات بقيمة 7.4 مليار دولار.

وتأتي مصر من حيث التحويلات المالية إليها في المرتبة الـ5 عالمياً، وقد حلّت بعد الهند (83.1 مليار دولار)، الصين (59.5 مليار دولار)، المكسيك (42.9 مليار دولار)، الفلبين (34.9 مليار دولار).

وتكشف الأرقام أيضاً أن مصر سبقت دول عديدة في التحويلات الخارجية إليها، مثل باكستان (26 مليار دولار)، فرنسا (24.4 مليار دولار) وبنغلاديش (21 مليار دولار).

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