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إليكم لائحة الأدوية المدعومة من "الصحة"

16 - يوليو - 2021
حمد حسن

حمد حسن

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة عن خطة الدواء، ان لائحة الادوية المدعومة تشمل أدوية الامراض المزمنة والمستعصية وحليب الاطفال واللقاحات والامراض النفسية والعصبية.

كما اعلن ان الادوية غير المدعومة تشمل ادوية سعرها اقل من 12 الف ليرة وما يمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحية الاولية”.

واوضح ان لوائح الادوية المدعومة وغير المدعومة ستنشر اليوم على موقع الوزارة.

وقال: “في ظل الشح الحاصل لدى مصرف لبنان حاولنا بهذه الخطة تفادي ازمة تطال جميع اللبنانيين”.

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