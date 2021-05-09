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إليكم ما طلبه “أبو شقرا” من جميع محطّات المحروقات

9 - مايو - 2021
المحروقات

المحروقات

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طلب ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، من جميع محطّات المحروقات فتح أبوابها وتوزيع المحروقات لأنّ تهافت الناس على المحطات سبّب أزمة كبيرة، مؤكداً أنّ “الشركات ستستمر بتوزيع المحروقات غداً الإثنين”.

وفي حديث لقناة “الجديد”، قال أبو شقرا إنّ “هناك إشاعات تبثّ عن رفع الدعم عن المحروقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكن ليس هناك قرار بهذا الأمر وهذا مختلف عن موضوع المستلزمات الطبية”.

وأكّد “أنّنا كموزعي محروقات لم نُبلّغ بقرار رفع الدعم وتواصلنا مع الشركات المستوردة وأكدوا لنا أن لا قرار”.

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