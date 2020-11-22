إليكم مجموع محاضر ‏مخالفات قرار التعبئة العامة

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر ‏مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-11-‏‏2020 ولغاية ظهر اليوم 22-11-2020 منعاً لانتشار فيروس ‏كورونا 23751 محضر.‏

في سياق متصل، يدخل لبنان الأسبوع الثاني اليوم منفّذا قرار الإقفال ‏التام وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‏كورونا المستجد، ورفع جهوزية القطاع الصحي.‏

وفي السياق، سيّر الجيش اللبناني دورية على الكورنيش البحري في ‏مدينة الميناء أجبرت المواطنين على إخلاء الكورنيش والالتزام بقرار ‏التعبئة العامة.‏

يذكر أنه عشية قرار الإقفال، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف ‏الاعمال محمد فهمي أنه ليس مع قرار الاقفال التام للبلاد، ورأى أن ما ‏سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة، وقال: ‏‏“ممكن اتقبل بعض المسبات” من الذين لم يعجبهم الاقفال، لكن هذا ‏القرار أتى من مجلس الاعلى للدفاع ومن الحكومة”.‏

وتوجه فهمي إلى المياومين عبر الـ”ال بي سي” قائلا: “هناك وعد ‏بتقديم مساعدة رمزية لكم.‏

وأشار إلى أنه تقدم بخطة بديلة عن الاقفال العام لكن لم يتم التوافق ‏عليها لأسباب عدة، وشدد على أنه اذا لم يلتزم المواطن بقرارات ‏التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار الوباء.‏

واعتبر فهمي أن “50 بالمئة من المواطنين مع “المفرد والمجوز” لان ‏القرار يوفر على البيئة وعلى ميزانية الدولة وماليتها.‏