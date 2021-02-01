إليكم مستجدات المصابين بكورونا في السجون

صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي، بيان أعلنت فيه أنه ” في إطار متابعة الحالات المُصابة بفيروس كورونا في السّجون، وصلت حالات الشّفاء المخبري والسّريري والزّمني حتى تاريخ اليوم في كل من سجن رومية المركزي ونظارة قصر عدل بيروت، وسجن القاصرات إلى 684 حالة من أصل العدد الإجمالي 725 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إجراء 2764 فحصاً مخبريًّا للنّزلاء، وحالة واحدة أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم، و31 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس”.

ولفتت المديرية في بيانها الى انه ” بعد اجراء عدد من فحوصات “PCR” تم تشخيص 8 حالات إيجابية في سجن نساء زحلة، وحالة إيجابية واحدة في نظارة مخفر السفيرة، وحالة إيجابية واحدة في نظارة فصيلة المنية، وفي نظارات وحدة الشرطة القضائية، أُجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وتبيّن وجود حالتّين إيجابيتَين، أمّا بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت فلا توجد حالات إيجابية”.

وشددت المديرية على انها “تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”