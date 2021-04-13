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إليكم مستجدات كورونا في السجون

13 - أبريل - 2021
سجن رومية

سجن رومية

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /992/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1058/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4018/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:

/85/ حالة إيجابية في سجن صور
/47/ حالية إيجابية في سجن تبنين
حالة إيجابية في سجن عالَيه
حالتين إيجابيتين في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس
/4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس
حالة إيجابيّة في كلّ من فصيلتي التلّ وباب الرّمل
في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /6/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاء
أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالة إيجابية.

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