الجمعة 29 ذو القعدة 1442 ﻫ - 9 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم مستجدات “كورونا” في لبنان

5 - يوليو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 101 وإصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 545671 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة ثبوت متحور دلتا عند 26 حالة وافدة جديدة من 10بلدان مختلفة.

في السياق، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى اتخاذ اجراءات وقائية مشددة وان يحافظ المغتربون على أهلهم اولاً بعدم جلب المتحور الهندي الى لبنان ونقله إليهم.

وحذّر عراجي في حديث تلفزيوني من أن متحوّر دلتا ينتقل خلال ثوان فقط، بينما الفيروس الذي ظهر منذ عام كان بحاجة الى 15 دقيقة من التواصل كي ينتقل من شخص لاخر.

وقال “نتجه إلى منحى تصاعدي في عداد كورونا، والقطاع الطبي يشهد شبه إنهيار ووضعه صعب جداً وإذا تفشى المتحوّر الهندي سنكون أمام انهيار شامل للقطاع الصحي”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس لجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود
    حمود: لست بأجواء ترؤس الحكومة
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: سأمثل امام القضاء
    طاقم طبي في مواجهة كورونا بمدينة ووهان
    محام لبناني: لفتح تحقيق دولي حول كيفية انتشار “كورونا” من ووهان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إيفانكا ترامب
    سر اختفاء إيفانكا ترامب.. “ورطة كبيرة”
    أجهزة اللياقة البدنية
    لهذه الأسباب يصيبكم الصداع بعد التمرين
    البطيخ
    فوائد “غريبة” لقشور البطيخ