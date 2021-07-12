إليكم مقترحات المؤتمر المشترك "لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل"

تلا رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مقترحات المؤتمر المشترك الذي حضره السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعنوان: “لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل”، وتلخصت فيما يلي:

▪ صياغة اقتراحات مبنية على جهد القطاع الخاص من بينها اعتماد خطوط النقل البري لنقل الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية وتعهّد بالمسؤولية لدى كاتب العدل لدى الجهات المعنية بعملية التصدير.

▪ اقتراح لائحة بالمصدّرين الموثوقين في لبنان والتشدد من قبل الوزارات المعنيّة والجهات الأمنيّة على شهادات المنشأ والمعاملات الجمركية والتشدد من قبل أجهزة الرقابة كافة بشأن عمليات التحقق.

▪ حصر التصدير بمالكي وسائقي الشاحنات اللبنانيين وإنشاء مرفأ أرضي للصناعيين والزراعيين يراقب من أجهزة مراقبة دولية على أن يجهز من قبل المصدرين وجمعية الصناعيين بعد الاتفاق مع الجمارك اللبنانية.

▪ التمني على السلطات السعودية أن تُعطي الأوامر لتسهيل دخول البضائع اللبنانية المكدّسة بعد البدء بمفعول القرار في أقرب وقت ممكن وسنرسل ما اتفقنا عليه الى القيادة السعودية .