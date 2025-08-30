إليكم مواعيد أمانات السجل العقاري في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن “أمانات السجل العقاري في جبل لبنان باستثناء امانة السجل العقاري في الشوف ستقوم خلال شهر ايلول 2025 بحصر المراجعات يومي الثلاثاء والاربعاء فقط بالمعاملات المقدمة بين 1-1-2021 و30-11- 2022 وستقوم بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة وبتسليم الافادات العقارية.

كما ستقوم كل نهار خميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

على ان تعاود أمانات السجل العقاري في جبل لبنان عملها كالمعتاد في استقبال جميع المراجعات لجميع المعاملات في بداية شهر تشرين الاول 2025.

وستقوم أمانة السجل العقاري في الشوف خلال شهر ايلول 2025 أيام الاثنين – الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

كما طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين قدموا معاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الاخيرة للتمديد)، وذلك حفاظاً على حقوقهم بسعر صرف 1508 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد”.