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إليكم مواعيد وطريقة دفع رسوم السير لسنة 2024

منذ دقيقة واحدة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أصدر وزيرا الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ويوسف خليل قرارا مشتركًا يحمل الرقم 466، حددا بموجبه مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2024، وفقا للتواريخ المبينة في جدول المواعيد.

يتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل زارة المالية او في مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة اون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل OMT أو في مراكز شركات BOB FINANCE ، WHISH MONEY , CASH MONEY ، او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

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