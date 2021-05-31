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إليكم موعد استقبال طلبات التسجيل ببرنامج الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية

31 - مايو - 2021
وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

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أعلنت المديرية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية​، “استقبال طلبات الأُسر اللبنانية الرّاغبة بالتسجيل في برنامج الأسر الأكثر فقرا في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة، اعتبارا من الثلاثاء الواقع فيه 1/6/2021 ولغاية الأربعاء 30/6/2021”.

ولفتت المديرية، في بيان، إلى أنه “تُقبل فقط طلبات الأُسر التي تعذّر عليها التّسجيل عبر المنصة الالكترونية للوزارة، أو تلك التي لم تتقدّم مسبقاً بطلبات تسجيل في مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا إلى مراكز الخدمات الإنمائية، دون الحاجة لأي مستندات وأوراق ثبوتية في هذه المرحلة”.

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