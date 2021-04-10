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إليكم موعد الإمتحانات الرسمية وهذه خطة العودة إلى المدارس

منذ 12 ساعة
طارق المجذوب

طارق المجذوب

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أفاد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ “الخميس المقبل ستُعلَن خطة العودة للمدارس مع خطة صحية وتربوية والعودة الآمنة للتعليم المدمج”.

وأكد المجذوب، في حديث لقناة “الجديد”، أنّ “امتحانات الثانوية العامة الرسمية ستُجرى بالتأكيد، ولكن ليس في كل المواد”، مشيراً إلى أنّ “التفاصيل ستُشرَح خلال المؤتمر الصحافي، وسنعتمد الآلية في ضوء الظروف القائمة”.

وأضاف أنّ “امتحانات البريفيه ستُجرى أيضاً ولكن في مدارس التلاميذ الأصلية وفق آلية نعلن عنها، ونريد تأمين بين 6 و7 أسابيع حضورياً للبدء بالامتحانات”.

وأكد المجذوب أنّه “يمكننا البدء بالامتحانات الرسمية للثانوية العامة في مطلع آب”، معلناً أنّ “العودة إلى التعليم المدمج ستبدأ بصفوف الثانوية العامة”.

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