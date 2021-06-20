إليكم نتائج انتخابات نقابة الممرضات والممرضين في لبنان

إنعقدت اليوم الجمعية العمومية العادية لنقابة الممرضات والممرضين في لبنان في بيت الطبيب – التحويطة.

وقد خصصت هذه الجلسة من أجل إقرار بنود جدول الأعمال الإدارية والمالية وانتخاب نقيب، سبعة أعضاء لمجلس النقابة، عضوين للمجلس التأديبي وستة أعضاء للجنة صندوق التقاعد، وقد حضر عدد كبير من الممرضات والممرضين المسددين اشتراكاتهم ضمن المهلة القانونية.

كما تمت تلاوة التقرير الإداري وإقرار قطع حساب العام 2019 والعام 2020 وتم عرض موازنة عام 2021.

وبعد الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين وبعض المواد المتعلقة بالعملية الإنتخابية، فتحت صناديق الإقتراع وأجريت الإنتخابات.

وبنتيجة فرز الأصوات، تبيّن أن عدد الناخبين قد بلغ 1367 ناخبا، وأعلن فوز المرشحة الدكتورة ريما إميل ساسين بمركز نقيبة.

وفاز لعضوية مجلس النقابة كل من: بول مخائيل رفول، هدى جميل ريشا، كامل عدنان حميدان، سمير طانوس مطر، ليندا عبدو صفير، جمال انطوان مرهج وحسن محسن محيدلي.

وفاز لعضوية لجنة صندوق التقاعد كل من: عباس محمد حيد، دارين عبدالله الحاج سليمان، بشرا مخايل بو خالد، عبير سهيل الكردي، هنادي محمد حديب وجيزيل فيليب عيد.

أمّا لعضوية المجلس التأديبي فقد فاز كل من هيام داغر مونس ومنى سليم صوما.

وأكدّت الفائزة بالإنتخابات الدكتورة ريما ساسين أنّ النقابة موجودة على طاولة القرار الصحي الوطني وخاصّة خلال أزمة كورونا، قائلة: “العمل النقابي اليوم يجب أن يؤمّن مشاركة فعّالة ومستدامة للتمريض في عملية رسم السياسات الصحية حتى بعد إنتهاء الأزمة الصحية”.

أضافت: “كما هناك عمل جاد يجب أن يحصل فيما يخص الحد من هجرة الممرضات والممرضين من خلال تحسين بيئة العمل لأن القطاع يستنزف طاقاته وسيصبح لبنان بلدا من دون تمريض إذا بقي الوضع على حاله. من جهة أخرى، برز ومن خلال الأزمة الصحية موضوع أهمية تطوير الكفاءات التمريضية من خلال وضع وتطبيق معايير تعليم التمريض في الجامعات والمعاهد”.

وأكدت أن كل هذه الخطط ستحصل من خلال تعزيز التعاون والتواصل بين النقابة والأعضاء.