إليكم نتائج انتخاب مكتب المجلس التنفيذي لـ"الاتحاد العمالي العام"

عقدت الهيئة المنتخبة لمكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا السيد جورج حرب وتم توزيع المهام على الأعضاء. وأتت النتيجة على الشكل الاتي: بشارة الأسمر (رئيسا للاتحاد)، حسن فقيه نائبا للرئيس (مشرف على الإعلام في الاتحاد)، سعد الدين حميدي صقر (الأمين العام) أنطون أنطون (نائبا للأمين العام) علي طاهر ياسين (أمينا للصندوق)، علي الموسوي (محاسبا)، بطرس سعاده (أمين شؤون العلاقات الخارجية)، شادي السيد (أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، عبد اللطيف الترياقي (أمين شؤون التدريب والتثقيف) جورج العلم (أمين شؤون علاقات العمل)، جورج حرب (أمين شؤون البيئة والصحة والسلامة المهنية) وشربل صالح (أمين شؤون المرأة والشباب والرياضة).

وفي نهاية الاجتماع ألقى رئيس السن النقابي جورج حرب كلمة وجدانية شكر فيها الجميع على ثقتهم، مؤكّداً “استمراره في النضال بين صفوف العمال”.

الأسمر: وأنهى الأسمر الاجتماع بكلمة شكر فيها تجديد الثقة ومباركاً للأعضاء المجدد لهم وكذلك للأعضاء الجدد.

وركز في كلمته على “استمرار قيادة الاتحاد العمالي العام في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي واجهت القيادة القديمة وتواجه القيادة الحالية ومن أبرزها الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقيمة تقديماته وتعويضاته وعلى المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية وكذلك على المستشفيات الحكومية وعمال البلديات وإنصاف القوى العسكرية والأمنية في مطالبها المحقة”.

وجدد الاسمر “العهد على متابعة المسيرة والاحتكام الى الشارع عندما يلزم الأمر”، مشدداً على “ضرورة تصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص وإقرار البطاقة التمويلية سريعا ورفض مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية ورفض رفع الدولار الجمركي”.

وختم شاكراً لمسؤول الأنشطة العمالية والنقابية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية في بيروت مصطفى سعيد حضوره عملية الانتخاب.