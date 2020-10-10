إليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8/10/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 9/10/2020؛ وأن هذه النتائج أظهرت وجود حالة إيجابية واحدة.

وجاءت نتائج 8/10/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).

رحلة روما: شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 9/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة (فجرا): شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).