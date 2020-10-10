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إليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

10 - أكتوبر - 2020
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 11:18 مساءً
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8/10/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 9/10/2020؛ وأن هذه النتائج أظهرت وجود حالة إيجابية واحدة.

وجاءت نتائج 8/10/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).
رحلة روما: شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 9/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة (فجرا): شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

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