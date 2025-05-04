إليكم نسبة الاقتراع في الأقضية حتى الساعة!

بلغت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان حوالى 6,57 في المئة حتى الساعة، وتوزعت على الشكل الآتي:

-جبيل 13.04%

– كسروان 15.02%

– المتن 7.35%

– بعبدا 8.06%

– عاليه 9.27%

– الشوف 9.17%

هذا وتنطلق اليوم من محافظة جبل لبنان أولى جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان التي ستجرى كل أحد خلال شهر أيار على أربع جولات لتغيير وتجديد المجلس البلدية والاختيارية، في هذا السياق وقبيل فتح صناديق الإقتراع، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا لإلى أن “غرفة العمليات ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.

وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان”.

كما وأعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن “الانتخابات فرصة للمواطن، وصندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي”.

وأضاف، من وزارة الداخلية، متوجهاً الى المواطن اللبناني: “ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية”.

وقال: “إن الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها”.

من ناحية آخرى تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

ومن ثم إنتقل رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية إلى سراي بعبدا، للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.