إليكم آخر التطوّرات على الجبهة الجنوبية؟

تشير آخر التطورات على الجبهة الجنوبية إلى تصاعد الأحداث والأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة، وفيما يلي أبرز الأحداث التي جرت خلال الفترة الأخيرة:

1. هجوم جوي على منزل في بلدة حانين: تعرض منزل من ثلاث طبقات في بلدة حانين لغارة جوية قرابة منتصف الليل، مما أدى إلى تدميره كاملاً وتكبّد أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية المحيطة به، وكذلك في السيارات المجاورة.

2. غارة على بلدة طيرحرفا: تعرضت بلدة طيرحرفا لغارة مماثلة في وقت سابق، مما نتج عنه أضرار مادية في عدد من المنازل وإقفال الطريق العام بالحجارة والردم.

3. استمرار القصف والرشقات النارية: استمرار إطلاق القنابل المضيئة والرشقات النارية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، مما أدى إلى قطع الطرقات المؤدية إلى هذه البلدات.

4. تحليق طيران استطلاعي معادٍ: شهدت سماء الجنوب تحليق طيران استطلاعي من أنواع غير معتادة، وكذلك تحليق طيران استطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

5. تصاعد الأعمال العدائية على جبل اللبونة: حيث أطلقت مواقع العدو النار بشكل ثقيل نحو أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

يأتي هذا في سياق استمرار الملف الثقيل للنزوح على كاهل البلديات المحلية في المناطق الحدودية مع فلسطين، حيث يتواجد عدد كبير من النازحين من القرى المتاخمة، مما يفرض عبئًا إضافيًا على البلديات نتيجة ضعف الإمكانات وطول مدة النزوح.