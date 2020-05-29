إمام لاسا الشيخ محمد العيتاوي أرجأ مؤتمره الصحافي المقرر اليوم الجمعة

بلدة لاسا
بلدة لاسا

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أجّل إمام لاسا الشيخ محمد العيتاوي المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه صباح اليوم وذلك في إطار المساعي الحثيثة لإبعاد قضية الخلاف العقاري في لاسا عن التجاذب الإعلامي.

وأعلن إمام بلدة لاسا الشيخ محمد العيتاوي في بيان “تأجيل المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه صباح اليوم وذلك في إطار المساعي الحثيثة لإبعاد قضية الخلاف العقاري في لاسا عن التجاذب الإعلامي، وحصره ضمن الإطار القانوني الذي تتابعه لجنة مشتركة شكلت منذ أعوام وتضم ممثلا عن البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمرجعيات السياسية”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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