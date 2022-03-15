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إنتخابات بالهبات.. فهل تُؤمَّن الكهرباء؟

منذ 19 ساعة
الانتخابات

الانتخابات

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قُبيل ساعات من انتهاء المهلة المُحدّدة لتقديم طلبات الترشيح، أفادت معلومات صحفية بأنه وصل عدد الطلبات المقدّمة في وزارة الداخلية الى 827 طلباً بعدما قدّم 82 مرشحاً ترشيحاتهم اليوم.

الى ذلك، قدّم الاتحاد الاوروبي 1770 عازلاً للاقتراع، كما حصل لبنان على 7 آلاف علبة حبر سرّي مقدّمة أيضاً عبر هبة دولية وأصبحت موجودة في مستودعات وزارة الداخلية.

وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي العمل “على تأمين الكهرباء خلال عملية الاقتراع حتى إغلاق المحضر في آخر اليوم”، مضيفاً: “هناك 7000 قلم اقتراع في لبنان وسنعاود الاجتماع بعد عشرة أيام لمعرفة الطلبات والانتخابات ستحصل في موعدها”.

وأوضح وزير الداخلية أنّه يتمّ العمل على “مُعالجة كلّ الأمور المتعلقة بالمديرية العامة للأحوال الشخصية ضمن الإمكانات لتأمين الهويات وإخراجات القيد وتأمين حاجات المُقترعين”.

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