أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إنجاز الإستعدادات الشاملة للإمتحانات الرسمية، والجهوزية اللوجستية والتربوية والمالية والأمنية والعسكرية المطلوبة لإنجاحها، وذلك بعدما تسلمت الوزارة المطبوعات وكراسات الإمتحانات من مطبعة الجيش اللبناني إضافةً إلى اللوازم والقرطاسية، وبعدما تم إجراء إختبارات إلكترونية مع مديري المدارس والثانويات المعتمدة مراكز لامتحانات الشهادة المتوسطة، من أجل إيصال المسابقات الكترونياً.

تم إجراء المراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقيادة الجيش من أجل أمن الامتحانات في الوزارة وفي كل المراكز المعتمدة .

بعدما تم التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين للتنسيق مع البعثات الديبلوماسية اللبنانية، لجهة إجراء الإمتحانات خارج لبنان في قطر وكينشاسا والإلتزام بمضمون المراسيم التي صدرت أخيرا والمتعلقة بإجراء الإمتحانات الرسمية للمتوسطة والثانوية العامة، وصدور القرارات التنظيمية بشأنها.

دعا الوزير أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين التربويين العام والمهني والتقني الرسمي والخاص، من خلال روابط التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم المهني، ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، إلى المشاركة في هذا الإستحقاق الوطني المفصلي المتمثل بإجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ودعاهم إلى تحييد الإمتحانات الرسمية عن أي مسالة أخرى، مكررا تأييده للمطالب المعيشية المحقة التي عبروا عنها في لقاءاتهم وتحركاتهم ، ومؤكداً الإستجابة لهواجسهم لناحية تأمين بدل النقل والإنتقال، وتقديم حوافز مرتبطة برؤساء المراكز والمراقبين والمصححين.

كشف عن مساعيه في التواصل مع الجهات المانحة، والتي أثمرت تأمين مساهمة قيمتها 10 دولار على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الإمتحانات لجهة المراقبة وحوافز للتصحيح، والتي تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الإمتحانات الرسمية .