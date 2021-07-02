الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنجاز الإستعدادات الشاملة للإمتحانات الرسمية

2 - يوليو - 2021
وزير التربية طارق المجذوب

وزير التربية طارق المجذوب

A A A
طباعة المقال

أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إنجاز الإستعدادات الشاملة للإمتحانات الرسمية، والجهوزية اللوجستية والتربوية والمالية والأمنية والعسكرية المطلوبة لإنجاحها، وذلك بعدما تسلمت الوزارة المطبوعات وكراسات الإمتحانات من مطبعة الجيش اللبناني إضافةً إلى اللوازم والقرطاسية، وبعدما تم إجراء إختبارات إلكترونية مع مديري المدارس والثانويات المعتمدة مراكز لامتحانات الشهادة المتوسطة، من أجل إيصال المسابقات الكترونياً.

تم إجراء المراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقيادة الجيش من أجل أمن الامتحانات في الوزارة وفي كل المراكز المعتمدة .

بعدما تم التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين للتنسيق مع البعثات الديبلوماسية اللبنانية، لجهة إجراء الإمتحانات خارج لبنان في قطر وكينشاسا والإلتزام بمضمون المراسيم التي صدرت أخيرا والمتعلقة بإجراء الإمتحانات الرسمية للمتوسطة والثانوية العامة، وصدور القرارات التنظيمية بشأنها.

دعا الوزير أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين التربويين العام والمهني والتقني الرسمي والخاص، من خلال روابط التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم المهني، ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، إلى المشاركة في هذا الإستحقاق الوطني المفصلي المتمثل بإجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ودعاهم إلى تحييد الإمتحانات الرسمية عن أي مسالة أخرى، مكررا تأييده للمطالب المعيشية المحقة التي عبروا عنها في لقاءاتهم وتحركاتهم ، ومؤكداً الإستجابة لهواجسهم لناحية تأمين بدل النقل والإنتقال، وتقديم حوافز مرتبطة برؤساء المراكز والمراقبين والمصححين.

كشف عن مساعيه في التواصل مع الجهات المانحة، والتي أثمرت تأمين مساهمة قيمتها 10 دولار على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الإمتحانات لجهة المراقبة وحوافز للتصحيح، والتي تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الإمتحانات الرسمية .

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    أموال غير موجودة.. هذا ما كشفه حجار عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون وقّع 3 مراسيم.. ما هي؟
    وزير الاشغال علي حميه
    حميه يتحدث عن مزايدتان عموميتان في المطار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟