إنجاز لبناني في زغرب.. ثلاث ميداليات في مجالات الطب والذكاء الاصطناعي والروبوتات

شاركت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث في لبنان في المعرض الدولي للاختراعات – كرواتيا 2025 (ARCA)، الذي أُقيم في العاصمة زغرب بين 16 و18 تشرين الأول 2025، بمشاركة أكثر من 500 ابتكار من 40 دولة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والروبوتات.

ومثّل لبنان في المعرض رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ومدير مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) الدكتور رضوان شعيب، حيث عرض المشاريع اللبنانية أمام لجنة التحكيم وناقش فرص تطويرها وتثميرها.

وحقق لبنان إنجازاً مميزاً بحصوله على ثلاث ميداليات دولية جاءت على النحو الآتي:

الميدالية الذهبية: للدكتور حسين بصل من الجامعة اللبنانية – كلية العلوم، عن ابتكاره “اكتشاف القدرات العلاجية للفاصوليا المجنّحة” في مجال الطب الحيوي بالمستخلصات النباتية.

الميدالية الذهبية للشباب: لمشروع Green Guard من ثانوية جميل رواس الرسمية – بيروت، بإشراف الأستاذ أحمد المصري، وبمشاركة الطلاب رفيق الحريري، مجد النطور، ومحمد أسامة سعد. ويهدف المشروع إلى تطوير نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة صحة النباتات.

الميدالية الفضية: للمبتكر عباس دياب عن مشروع ARIES، وهو روبوت للتدخل والإنقاذ الذاتي في حالات الطوارئ.

وتسلّم الدكتور شعيب الميداليات رسمياً باسم لبنان من رئيس لجنة التحكيم البروفيسور زوران باريزيك، الذي أشاد بالمستوى العلمي للمشاركات اللبنانية وبقدرتها على الابتكار والتطوير.

كما رعى مكتب الشرق الأوسط في IFIA (ومقرّه الجامعة اللبنانية) مشاركة المخترع السوري الدكتور شادي خطيب وفريقه، الذين نالوا ميدالية ذهبية عن ابتكار “تركيب إيمولجيل مُطوّر لعلاج الشعر باستخدام خلاصات طبيعية”، ضمن المشاركات العربية في المعرض.

ويُعدّ معرض ARCA في كرواتيا واحداً من أبرز المعارض العلمية الدولية في مجال الابتكار والاختراع، ويُقام سنوياً بمشاركة مخترعين وهيئات بحثية وجامعات من مختلف دول العالم، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA).

ويواصل لبنان حضوره الدولي في مجال الابتكار، إذ يستعد للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والأفكار الجديدة في ألمانيا في الأول من تشرين الثاني المقبل، إضافة إلى عدد من المعارض العلمية العالمية لاحقاً، تعزيزاً لمكانته على خارطة الابتكار الدولية.