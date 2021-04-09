الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنخفاض عدد الإصابات بكورونا وهذا عدد الوفيات!

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 7:16 مساءً
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2500 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: حركة الطيران ستبقى كالمعتاد
    مبنى جمعية المصارف
    جمعية المصارف تقرّر الإضراب الاثنين وتعليقه الأربعاء
    الموافقة على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط