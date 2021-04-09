الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022
|
عربي
English
Français
عربي
استمع لاذاعتنا
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
أخبار لبنان
إنخفاض عدد الإصابات بكورونا وهذا عدد الوفيات!
9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 7:16 مساءً
كورونا لبنان
A
A
A
طباعة المقال
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2500 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
المزيد من أخبار لبنان
حمية: حركة الطيران ستبقى كالمعتاد
جمعية المصارف تقرّر الإضراب الاثنين وتعليقه الأربعاء
الموافقة على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط