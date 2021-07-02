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إنذارات وتعليق وفسخ عقود صيدليات ومختبرات وأطبّاء

2 - يوليو - 2021
صيدلية

صيدلية

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أصدر المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي قرارات حملت الأرقام 369 و 370 و371بتاريخ 1 تمّوز 2021 وإنذارين حملا الرقمين 2040 بتاريخ 30/6/2021 و2061 بتاريخ 1/7/2021 قضى بموجبها: إنذار كل من صيدلية الزهراء والطبيب عدنان حسين بسما، وتعليق التعاقد بصورة موقّتة مع صيدلية شادي والطبيب محمود حسن غندور لمدّة شهر وفسخ التعاقد بصورة نهائيّة مع الطبيب حاتم عبد الرضا أبو خليل.

وعليه، يحظّر كركي على جميع المستخدمين استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية معاملة تقديمات صحيّة موقعة من المخالفين كلّ بحسب مضمون القرارات الصادرة عنه، كما ويحذّر المضمونين من التعامل معهم تحت طائلة خسارة حقّهم في تحصيل معاملاتهم الصحّية من الصندوق.

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