إنذار إسرائيلي جديد وعاجل لبلدتي الشهابية وبرج قلاوية

أصدر الجيش الإسرائيلي، انذاراً جديداً لسكان بلدتي الشهابية وبرج قلاوية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”: “انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان:

– سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة.

– نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية:

⭕️طير زبنا (الشهابية)

⭕️برج قلاويه “.

وأضاف “أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها حزب الله. من أجل سلامتكم انتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.. البقاء في المباني يعرضكم للخطر”.

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 18, 2025