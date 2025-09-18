إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!

أصدر الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، انذاراً عاجلاً الى سكان مناطق في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”: “انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان.. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة”.

وأضاف “نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية:

– ميس الجبل

– كفر تبنيت

– دبين”.

