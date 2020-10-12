استمع لاذاعتنا

إنشاء مكتب لحماية كاشفي الفساد

منذ 18 ساعة
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان الآتي:

“في إطار العمل المشترك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة المالية والنيابة العامة التمييزية لدعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83 تاريخ 10/10/2018، أصدرت وزيرة العدل بتاريخ 9/10/2020 قرارا خصصت بموجبه مكتبا لاستقبال كاشفي الفساد، لمعاونة النيابة العامة التمييزية في تلقي هذه الكشوفات، مع الحفاظ على خصوصيات مقدميها وتأمين الضمانات القانونية كافة لهم، على أن يتم تزويد هذا المكتب بخط ساخن وببريد الكتروني خاص لتلقي الكشوفات”.

واضاف البيان: “ستعمل وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتجهيز هذا المكتب بأسرع وقت، وتكليف الموظفين الذين سيقومون بمهامه ضمن شروط محددة وبعد خضوعهم للتدريب على هذا النوع من العمل، على أمل أن تشكل هذه الخطوة، التي سيتم إتباعها بخطوات أخرى سيعلن عنها في حينه، تحفيزا لكل من لديه معلومات تتعلق بالفساد في تقديمها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها”.

المزيد من أخبار لبنان

الدولار
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
الادوية في خطر
ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحصل في ملف الأدوية؟
كورونا لبنان
كورونا
بلدية البابلية: اصابتان جديدتان وحالة شفاء واحدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
دراسات عن فيروس كورونا المستجد
كورونا
الأولى من نوعها بالعالم.. صور تكشف خبايا وأسرار فيروس كورونا