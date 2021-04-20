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إنطلاق حملة التلقيح في الجامعة اللبنانية

20 - أبريل - 2021
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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أطلق وزيرا الصحة العامة والتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتوران حمد حسن وطارق المجذوب، حملة تلقيح الأساتذة والموظفين والطلاب في الجامعة اللبنانية، في “مجمع بيار الجميل الجامعي” في الفنار، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، عميد كلية العلوم بسام بدران، عميدة كلية الصحة حسنة بو هارون، مدير كلية العلوم – الفرع الثاني ايلي حاج موسى، مديرة كلية الصحة – الفرع الثاني كريستيان صليبا وفريق من الممرضين والممرضات.

وبدوره ألقى البروفسور ايوب كلمة، فقال: “اللحظة الأخلاقية، هي اللحظة التي نعيشها اليوم. فكما أن التدابير الوقائية في ظل جائحة كورونا كانت وستبقى واجبا إنسانيا وأخلاقيا للحفاظ على السلامة المجتمعية، كذلك التلقيح، هو خيار وواجب يفترض أن نلتزم مبادئه العامة استنادا إلى الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، ويشمل تحقيق الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي وحقوق الإنسان، وتحقيق الإنصاف في الاستفادة من اللقاحات، ورد الجميل للأفراد والمجموعات التي ساهمت في مواجهة كورونا”.

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