إنطلاق عملية التلقيح في مستشفى عين وزين

أعلنت مستشفى “عين وزين مديكال فيليدج” عن بدء استقبال المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا مجانا، اعتبارا من صباح اليوم، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة العامة، لتبدأ رحلة الأمل التي لطالما تمناها الجميع منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس ليصبح بعد ذلك جائحة عالمية”.

وجاء في بيان للمستشفى ان “انطلاق العمل اليوم، يأتي بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة على اعتماد المؤسسة كمركز للتلقيح، وبعد إنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية كافة، وفق معايير وزارة الصحة العامة، وبعد إتمام كل المحاضرات النظرية والتدريبات والمناورات العملية المكثفة للتأكد من جهوزية فريق العمل الطبي والتمريضي والإداري لاستقبال أهلنا وتقديم الخدمات اللازمة لهم على أكمل وجه. اما المركز الذي تم تجهيزه ليستقبل 800 مواطن في اليوم، سيقدم خدماته إلى 240 مواطنا في اليوم الواحد في مرحلة أولى وذلك وفقا لعدد الجرعات التي خصصتها وزارة الصحة له، كما ويتسع مركز التلقيح ل 8 حجرات تم تجهيزها بالكامل لإعطاء اللقاح، ولغرفة مخصصة للحالات الطارئة التي قد تحدث، بالإضافة إلى تأمين سيارة إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي إلى طوارئ المستشفى”.

ولفت البيان الى ان “المركز يستقبل المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح يوميا، من الإثنين وحتى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف من بعد الظهر”.

واوضح البيان ان المركز “سيطبق النموذج المتفق عليه في مختلف المراكز المعتمدة للتلقيح، بحيث يصل الشخص المعني إلى المركز بعد تحديد موعده من قبل المنصة، فيتم التأكد من أوراقه الثبوتية ثم من المعلومات الطبية ليتم بعدها التلقيح الذي تليه مرحلة مراقبة تراوح بين 15 و30 دقيقة قبل المغادرة، على أن تتم مراقبة الشخص وتتبعه بشكل دقيق في حال ظهرت عليه أي أعراض صحية”.

وذكرت المستشفى المواطنين بالخط الساخن الذي وضعته بتصرفهم، “لمساعدتهم في تعبئة ملفاتهم على المنصة الإلكترونية، كما للرد على استفساراتهم 903891/81”.