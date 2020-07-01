إنطلاق محاضرات التدرج في نقابة المحامين في 10 تموز ودورة تعزيز القدرات في 14 منه

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ترأس نقيب المحامين محمد المراد إجتماعا للهيئة الإدارية لمركز التدرج والتدريب، في حضور مدير المركز طوني تاجر، وأعضاء الهيئة الإدارية: فايز إيعالي، جورج شدراوي، جورج الأحمر، لبنى مسقاوي، زهرة الجسر، للبحث في إستئناف محاضرات التدرج، ومناقشة إحتياجات الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمركز، وطريقة العمل عليها في دار النقابة في طرابلس.

وأعلن نقيب المحامين المراد أن “فيروس كورونا أسهمت في تعطيل كل مرافق الحياة وليس فقط محاضرات التدرج، وواجبنا اليوم وإياكم البحث معا في سبل التعويض ولو نسبيا على الزملاء المتدرجين، كمرحلة إنتقالية من المحاضرات النظرية الى الأعمال التطبيقة، الى أن نصبح كمركزٍ للتدرج والتدريب مرتاحي الضمير خلال الأعوام المقبلة، وواثقين من إعطاء المتدرج كل المواد العلمية المطلوبة”.

ومن ثم بحث أعضاء الهيئة الإدارية في تاريخ إطلاق محاضرات التدرج ببعد تدريبي وعلمي للسنتين الأولى والثانية تدرج، إضافة الى دورة تعزيز القدرات العلمية والعملية للسنة ثالثة تدرج، وعناوين ومواضيع المحاضرات.

كما وتم البحث في إقامة المحاضرات عبر برنامج الـ زووم، في شكلٍ متوازٍ مع المحاضرات العملية.

وتم الاتفاق على انطلاق محاضرات التدرج للسنوات الأولى والثانية تدرج الجمعة 10/7/2020، على أن يتم تباعا نشر الإعلان الخاص بكل محاضرة وتاريخها.

وكذلك تنطلق دورة تعزيز القدرات العلمية والعملية للسنة ثالثة تدرج الثلاثاء 14/7/2020، وتحديد ساعاتها بـ 30 ساعة موزعة بين الإستئناف المدني والجزائي، والتمييز المدني والجزائي والتنفيذ.