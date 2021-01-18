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انفجار “نيترات أمونيوم” في الضاحية؟.. بلدية حارة حريك توضح

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 8:47 مساءً
حارة حريك

حارة حريك

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بعد تداول معلومات عن حدوث انفجار في حارة حريك وسقوط عدد من القتلى جراء ذلك، أصدرت الدائرة القانونية في بلدية حارة حريك بياناً، جاء فيه:

“رداً على تداول وسائل التواصل الإجتماعي شائعات منسوبة الى بلدية حارة حريك عن حصول إنفجار “نيترات أمونيوم” في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنه نتج عنه سقوط عدد من الشهداء، يهم بلدية حارة حريك أن تنفي الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لم يحصل أي إنفجار في حارة حريك أو الضاحية الجنوبية، وإنها لم تصدر أي خبر بحصول الإنفجار”.

وأكّدت، أنّ هذا الخبر كاذب وعارٍ عن الصحّة”.

وختم البيان: “وهنا تحتفظ بلدية حارة حريك بجميع حقوقها لجهة ملاحقة، ومحاسبة مَن يختلق الأخبار ويروّج لها وينسبها للبلدية زوراً”

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