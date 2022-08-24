الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطئ ‎القاسمية - صور

منذ 32 دقيقة
سيارة تابعة للدفاع المدني اللبناني

سيارة تابعة للدفاع المدني اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان له عبر الحساب الرسمي على تويتر، عن إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطئ القاسمية – صور.

وتابع البيان:

بعد استمرار عمليات البحث عن شاب في السابعة والعشرين من العمر منذ الساعة 13،00 من بعد ظهر اليوم ولغاية الساعة 6،00 مساء تم العثور عليه على بعد ميلين ونصف مقابل شاطئ القاسمية ونقله الى مستشفى حيرام لتلقي العلاج اللازم.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يفيد عن فقدان شاب كان على متن حسكة (كياك) وقد جرفته الأمواج العاتية الى مسافة بعيدة.

على الفور توجه عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الى الموقع وباشروا تنفيذ عمليات المسح البحري الشامل الى أن عثروا عليه وقد كان بحال سيئة كونه لا يتقن السباحة جيداً.

وعند الميناء تم تسليمه الى سيارة اسعاف تابعة لمركز الدفاع المدني البري فتولت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    قطاع الدواجن في لبنان يعاني بسبب الانهيار الاقتصادي الحاصل
    نقابة الدواجن تحذر من استيراد هذا النوع من الدجاج!
    اللواء عماد عثمان
    رسالة مفتوحة إلى اللواء عثمان تتعلق بأوضاع العسكريين المتقاعدين
    إيهاب مطر
    النائب مطر: نريد رئيساً لكلّ اللبنانيين ورعاية دولية لتصحيح النهج

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال