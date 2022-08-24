أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان له عبر الحساب الرسمي على تويتر، عن إنقاذ شاب من الغرق مقابل شاطئ القاسمية – صور.

وتابع البيان:

بعد استمرار عمليات البحث عن شاب في السابعة والعشرين من العمر منذ الساعة 13،00 من بعد ظهر اليوم ولغاية الساعة 6،00 مساء تم العثور عليه على بعد ميلين ونصف مقابل شاطئ القاسمية ونقله الى مستشفى حيرام لتلقي العلاج اللازم.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يفيد عن فقدان شاب كان على متن حسكة (كياك) وقد جرفته الأمواج العاتية الى مسافة بعيدة.

على الفور توجه عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الى الموقع وباشروا تنفيذ عمليات المسح البحري الشامل الى أن عثروا عليه وقد كان بحال سيئة كونه لا يتقن السباحة جيداً.

وعند الميناء تم تسليمه الى سيارة اسعاف تابعة لمركز الدفاع المدني البري فتولت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.