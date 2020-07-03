إنقاذ مواطنين ضلوا طريقهم في مرج بسري

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تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمشاركة من عناصر محمية أرز الشوف، وبعد جهود مضنية دامت منذ الساعة ١٦:٠٠ و لغاية الساعة ٢٠:٠٠ من تاريخ امس الخميس، من إنقاذ مجموعة مؤلفة من حوالي الثلاثين مواطناً، من الشبان والفتيات.

وذلك بعد ان ضلوا طريقهم في غابات مرج بسري اثناء مشاركتهم في رحلة سير على الأقدام بين الأشجار.

وقد تم العثور عليهم، بعد تحديد موقعهم باستخدام نظام (GPS) واجراء مسح مطوّل للمنطقة المذكورة. وبعد التأكد من انهم جميعاً بصحة جيدة، نقلهم العناصر إلى بلدة عماطور – الشوف.