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إنقاذ مواطنَين جراء سقوطهما في وادي ملتقى النهرين-يحشوش

19 - يونيو - 2021
عناصر من الدفاع المدني

عناصر من الدفاع المدني

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قام عناصر من الدفاع المدني بإنقاذ مواطنين اثر سقوطهما في وادي ملتقى النهرين/يحشوش.

وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٨:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٦/١٩ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٩:٤٠ إلى أن تمكنوا من انقاذهما. وقد تبين أنهما مصابين بجروح وكسور اثناء ممارستهما هواية المشي في وادٍ بالقرب من ملتقى النهرين/يحشوش-كسروان.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيبا فيه.

ومن ثم نقلوا احد المصابين الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج اللازم.

فيما تولت جهات اخرى نقل المصاب الثاني الى المستشفى.

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